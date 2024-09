Sénégal: bilan humain incertain suite au naufrage à Mbour d’une pirogue avec au moins 150 passagers - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Sénégal: bilan humain incertain suite au naufrage à Mbour d’une pirogue avec au moins 150 passagers Publié le lundi 9 septembre 2024 | RFI

© Autre presse par dr

Sénégal: bilan humain incertain suite au naufrage à Mbour d’une pirogue avec au moins 150 passagers

Tweet

Au Sénégal, les recherches sont toujours en cours ce 9 septembre 2024, suite à un nouveau drame de l’émigration clandestine : une pirogue avec au moins 150 passagers à bord a chaviré la veille au large de la ville de Mbour, à une centaine de kilomètres au sud de Dakar.



Avec notre envoyée spéciale à Mbour, Léa-Lisa Westerhoff



Au Sénégal, pour l’heure, pas de bilan définitif encore : cinq corps sans vie ont été repêchés en fin de matinée, ce lundi, par un bateau par un bateau de la marine nationale. Des corps qui viennent s’ajouter aux quatre personnes noyées retrouvées dès dimanche par les pêcheurs venus à la rescousse de la pirogue en détresse. En tout, 24 personnes ont pu être sauvées et trois hommes sont encore à l’hôpital.



Mais ce bilan va sans aucun doute évoluer, s’alourdir : pour l’heure, on ne sait pas avec certitude combien de passagers – 150 ou plus ? – étaient à bord de cette pirogue.



Le bateau a en tout cas quitté l’une des plages de Mbour la veille en milieu d’après-midi, direction les îles Canaries, avant de faire naufrage une trentaine de minutes plus tard, à 3 km des côtes sénégalaises.