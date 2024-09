"Si vos enfants ont un téléphone portable, les réseaux sociaux s’en chargent", explique le pédiatre Daniel Becker. - adakar.com

Il compte plus d'un million de followers sur Instagram, un réseau social qu'il utilise pour dire, entre autres, que les enfants ne devraient pas être là .



Pédiatre et militant pour l'enfance, comme il se définit lui-même, Daniel Becker est devenu l'une des principales voix en matière de bien-être des enfants.



Il prône des soins simples, comme interagir avec eux, jouer dehors, accueillir et créer une intimité avec les enfants.



Cela semble basique, mais les vies bien remplies et surtout l'utilisation excessive des téléphones portables éloignent les adultes des enfants, provoquant une série d'effets, prévient Becker.