Ce qu'il faut savoir avant le débat présidentiel de mardi entre Harris et Trump Publié le lundi 9 septembre 2024

Le deuxième débat présidentiel américain aura lieu mardi prochain. C'est la première fois que Donald Trump et Kamala Harris s'affrontent.



Les débats présidentiels sont largement suivis à la télévision et peuvent avoir une grande influence sur le vote des Américains.



Kamala Harris est réputée être une débatteuse accomplie, mais Donald Trump a montré lors des débats présidentiels de 2016 et 2020 qu'il était un rival redoutable.



Quand a lieu le débat présidentiel et quelles en sont les règles ?

Le débat aura lieu à Philadelphie le 10 septembre. Il débutera à 21 heures, heure de l'Est.