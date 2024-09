Éliminatoires Coupe d’Afrique Maroc 2025: le Sénégal s’impose dans la douleur face au Burundi - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Éliminatoires Coupe d’Afrique Maroc 2025: le Sénégal s’impose dans la douleur face au Burundi Publié le lundi 9 septembre 2024 | aDakar.com

© aDakar.com par PMD

Eliminatoires CAN 2025: le Sénégal et le Burkina Faso font match 1-1

Dakar, le 6 septembre 2024 - Les Lions de la Téranga ont été tenus en échec, vendredi 6 septembre 2024, par les Étalons du Burkina Faso 1-1, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Tweet

Trois jours après leur match nul décevant à domicile contre le Burkina Faso 1-1, les Lions de la Téranga du Sénégal ont retrouvé le goût des victoires en battant le Burundi ce lundi 9 septembre 2024.



Les hommes du sélectionneur national Aliou Cissé ont battu les Burundais sur le plus petit score à Lilongwe (Malawi) grâce à un pénalty obtenu par Sadio Mané et transformé par Ismaïla Sarr à la 70e minute.



En gagnant, Sadio Mané et ses coéquipiers se rassurent après avoir fait l'objet de critiques acerbes à l'issue du match nul concédé vendredi devant les Étalons du Burkina Faso au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio.



Avec ce résultat positif obtenu, les Lions de la Téranga s'emparent de la première place du Groupe L des éliminatoires Coupe d'Afrique Maroc 2025 avec 4 points, au détriment du Burundi, en attendant le match Burkina Faso-Malawi.



Makhtar C.