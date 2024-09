Coopération avec la Chine : le Sénégal conclut un accord historique pour rejoindre la Station Internationale de Recherche Lunaire - adakar.com

Coopération avec la Chine : le Sénégal conclut un accord historique pour rejoindre la Station Internationale de Recherche Lunaire Publié le lundi 9 septembre 2024 | aDakar.com

Les présidents Bachirou Diomaye Faye et Xi Jinping lors du 4ème FOCAC à Beijing

Le Sénégal a franchi une étape majeure dans son ambition spatiale en signant un accord pour rejoindre la Station Internationale de Recherche Lunaire (ILRS). Cette collaboration, officialisée lors de la Conférence Internationale sur l’exploration de l’espace profond en Chine, permettra au Sénégal de bénéficier d’un transfert de technologie et de développer ses compétences dans le domaine spatial.

Ce partenariat stratégique intervient un an seulement après la création de l’Agence Sénégalaise d’Études Spatiales (ASES) et le lancement du premier nanosatellite sénégalais, démontrant ainsi la volonté du pays de devenir un acteur majeur dans l’écosystème spatial mondial. Le Sénégal rejoint ainsi l’Égypte et l’Afrique du Sud dans cette initiative internationale ambitieuse dirigée par la Chine.



