Sénégal: 16 morts et 22 blessés dans une collision entre un bus et un camion - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Sénégal: 16 morts et 22 blessés dans une collision entre un bus et un camion Publié le lundi 9 septembre 2024 | AFP

Tweet

Une collision entre un bus et un camion a fait 16 morts et 22 blessés lundi matin dans le

centre du Sénégal, ont indiqué à l'AFP les sapeurs-pompiers.

L'accident s'est produit lundi vers 06H00 (locale et GMT) sur la route nationale 3, près de la

localité de Ndangalma, a déclaré un responsable des sapeurs-pompiers qui a requis

l'anonymat.

Les accidents de la route sont fréquents au Sénégal, où ils sont souvent provoqués par la

vétusté des routes, l'aménagement dangereux des véhicules, la conduite inconsidérée, ou

encore la corruption répandue parmi les agents chargés de faire respecter les lois ou faire

passer le permis de conduire.

Le gouvernement sénégalais du président Bassirou Diomaye Faye, élu en mars, avait promis

une réponse forte mi-août face à la recrudescence des accidents routiers.

Le ministre des Transports El Malick Ndiaye avait annoncé l'intensification des contrôles

routiers et le renforcement des sanctions.

Il avait en outre exhorté les opérateurs de transport à veiller scrupuleusement au respect des

normes techniques d’exploitation des véhicules, à la formation et à la sensibilisation de leurs

employés, ainsi qu’au respect de leurs conditions de travail, en particulier les horaires et la

gestion de la fatigue.



sjd-amt/mba