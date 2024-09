Sénégal: au moins neuf migrants périssent en mer - adakar.com

Immigration clandestine : la Marine sénégalaise secourt 41 migrants en détresse au large du Maroc

Au moins neuf personnes ont péri dans le naufrage de leur pirogue au large des côtes

sénégalaises, dans un nouveau drame de l'émigration clandestine à destination de l'Europe,

a indiqué la marine sénégalaise lundi sur les réseaux sociaux.

L'embarcation "impliquée dans l'émigration irrégulière" a chaviré dimanche au large de

Mbour (ouest), dit la marine.

Elle dit avoir lancé des recherches avec trois navives et l'appui d'un avion de surveillance

maritime espagnol.

"Neuf corps sans vie ont été découverts et trois rescapés identifiés. Un nombre indéterminé

de personnes a été secouru par des pêcheurs locaux", dit-elle sans s'exprimer sur le nombre

de disparus.

Les recherches se poursuivent lundi sur les côtes, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Plusieurs habitants ont rapporté que l'embarcation transportait des dizaines de migrants, ce

que l'AFP n'a pas pu confirmer formellement.

Le Sénégal est l'un des principaux points de départ pour les milliers d'Africains qui prennent

depuis des années la périlleuse route de l'Atlantique et tentent de gagner l'Europe,

principalement via l'archipel espagnol des Canaries, à bord d'embarcations surchargées et

souvent vétustes.

Des milliers de personnes sont mortes en tentant de rejoindre ainsi l'Europe ces dernières

années.

Plus de 22.000 migrants ont débarqué aux Canaries depuis le début de l'année, plus du

double de l'année précédente.



