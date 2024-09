Ndangalma : une collision entre un bus et camion fait une quinzaine de morts (bilan provisoire) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Faits Divers Article Faits Divers Ndangalma : une collision entre un bus et camion fait une quinzaine de morts (bilan provisoire) Publié le lundi 9 septembre 2024 | aDakar.com

© aDakar.com par DR

Accident meurtrier à Ndangalma, ce lundi

Tweet

L’accident de la route est survenu à l’aube, aux environs de 5 heures du matin, à hauteur de Diama Fall, près de Ndangalma, dans le département de Bambey, dans la région de Diourbel.

Une collision entre un bus de transport et un camion, suivie d’incendie, a causé la mort d’au moins une quinzaine de personnes selon le premier bilan dressé par les sapeurs pompiers.



La violence du choc, ajoutée à la soudaineté du feu, a pris au piège la presque totalité des occupants du bus.



Informés de la tragédie, les sapeurs pompiers se sont rapidement déployés sur les lieux de l’accident pour porter secours. Sur place, les soldats du feu ont trouvé le bus de transport en train de se consumer avec des passagers à l’intérieur.



Les opérations des sapeurs-pompiers se poursuivent. Le bilan communiqué est encore provisoire et pourrait connaître une évolution.



Makhtar C.