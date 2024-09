Quel est le volume d’affaires de la Chine en Afrique ? - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News International Article International Quel est le volume d’affaires de la Chine en Afrique ? Publié le lundi 9 septembre 2024 | bbc.com

© aDakar.com par DR

Visite du Président Diomaye Faye à Pékin : le Sénégal et la Chine renforcent leur partenariat avec la signature de plusieurs accords

Tweet

Au cours des deux dernières décennies, la Chine a massivement intensifié ses échanges avec l'Afrique et investi des milliards de dollars dans la construction de routes, de chemins de fer et de ports sur le continent.



Cela s'est fait dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), une conférence qui se tient tous les trois ans pour décider de la meilleure façon dont les pays africains et la Chine peuvent travailler ensemble.