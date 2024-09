Le Belge qui est tombé amoureux du football africain - adakar.com

Tom Saintfiet, entraineur Belge de la Gambie

Le nouveau sélectionneur du Mali, Tom Saintfiet, est un homme passionné par le football africain.



Il n'a donc pas été surpris par l'annonce de son nouveau poste, à l'extérieur, même si cela signifiait qu'il quittait son poste aux Philippines après seulement six mois.



Incapable de résister à l'attrait d'un continent qu'il qualifie de « magnifique », le Belge a déjà dirigé la Namibie, le Zimbabwe, l'Éthiopie, le Malawi, le Togo et surtout la Gambie - qu'il a menée à la première Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de son histoire - ainsi qu'une brève expérience en tant que directeur technique du Nigéria.