Sénégal: nouvelle arrestation d'une voix critique du pouvoir pour diffusion de fausses nouvelles Publié le lundi 9 septembre 2024 | RFI

Le Palais de justice de Dakar.

Au Sénégal, une nouvelle arrestation sur demande du parquet fait beaucoup parler. Celle de Cheikhouna Keïta, l’ancien patron de la Direction de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants et désormais président du mouvement « Force dolel Askanwi ». Une voix très critique du pouvoir en place. Il est accusé d’avoir diffusé de fausses nouvelles à propos de l’exécutif.



Ce sont des propos tenus lors d’une émission télévisée au Sénégal qui valent aujourd’hui à Cheikouna Keïta d’être inquiété par la justice. Sur un plateau, il a fait état de rumeurs sur une supposée bagarre entre le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre, Ousmane Sonko. Fin août, il avait d’ailleurs déjà été interrogé à ce sujet par la police.



Vendredi 6 septembre, le parquet est allé plus loin en réclamant son arrestation pour diffusion de fausses nouvelles. Inacceptables dans une démocratie, estime Seydi Gassama, le directeur exécutif d’Amnesty Sénégal.