Tivaouane/ Mbaye Dione sur la DPG: " le PM Ousmane Sonko avait argué que le règlement intérieur de l'AN n'était pas à jour, ce qui a été fait. Donc, il n'a plus d'arguments".

Tivaouane/ Mbaye Dione sur la DPG: " le PM Ousmane Sonko avait argué que le règlement intérieur de l'AN n'était pas à jour, ce qui a été fait. Donc, il n'a plus d'arguments". Publié le dimanche 8 septembre 2024

Ousmane Sonko, leader de Pastef

À la tête d'une forte délégation de l'Afp composée de maires, de hauts conseillers, de députés, de responsables régionaux et départementaux, des responsables femmes, etc, Monsieur Mbaye Dione, au nom du président Moustapha Niasse, a effectué une visite de courtoisie( ziar) aux différents guides religieux de la cité dont le khalife.



Au sortir de ces différentes rencontres, M. Dione s'est livré aux questions des journalistes. Une ooccasion de se prononcer sur la DPG au moment où les sénégalais attendent impatiemment le dénouement.



" Nous sommes dans un contexte où le paysage politique est miné par des tensions et des violences verbales qui risquent de miner la stabilité de notre pays. C'est pourquoi, nous lançons un appel aux autorités du Sénégal, en l'occurrence le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, que nous félicitons parce que depuis quelques jours, il y a une forte tension au niveau de l'Assemblée nationale où des députés ont exigé le respect de la constitution de notre pays, que le Premier ministre Ousmane Sonko puisse enfin se présenter devant le parlement sénégalais pour décliner sa feuille de route autour d'une déclaration de politique générale", a-t-il déclaré.



Avant de poursuivre. " Il avait argué que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale n'était pas à jour, ce qui a été fait. Donc, il n'a plus d'arguments. Quand, les députés ont reçu la lettre du président invitant à une session extraordinaire et dans ces programmes d'activités, il y avait la déclaration de Politique générale, la date du 11 septembre a été choisie. Mais nous avons aussitôt vu la réaction des députés de Yewwi Askan Wi qui ont rué dans les brancards pour dire que le Premier ministre Ousmane Sonko ne doit pas se présenter et à mon avis ce n'est pas aider le président Bassirou Diomaye Faye ou le PM Ousmane Sonko parce qu'ils devaient être les premiers à être pressés pour présenter une déclaration de politique générale parce que c'est eux qui ont la charge des destinées de ce pays", a-t-il réagi.



Devant les guides religieux dont Serigne Sidy Ahmed Sy, Serigne Moustapha Sy Al Amine, Serigne Babacar Sy Abdou, Serigne Cheikh Sy fils de Serigne Mansour Sy, Mbaye Dione a délivré le message de paix du Président Moustapha Niasse, à travers une sollicitation de prières pour une stabilité politique dans notre pays, un hivernage pluvieux, des récoltes abondantes etc...