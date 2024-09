Émigration Clandestine : Deux (02) interceptés à Mbour - adakar.com

News Société Article Société Émigration Clandestine : Deux (02) interceptés à Mbour Publié le dimanche 8 septembre 2024 | Rewmi

La Marine nationale a intercepté deux (02) pirogues transportant plus de 270 migrants, ce vendredi 6 septembre, au large de Mbour. L’information a été donnée via un communiqué de la direction générale de la Marine.

270 personnes , c’est le nombre de migrants qui étaient au large de Mbour à bord des embarcations interceptées par les unités navales de la Marine nationale.



Il s’agit de deux (02) pirogues avec un total de 276 migrants« , a indiqué la Marine nationale.



Malgré plusieurs mesures, les départs de pirogues vers les îles Canaries en Espagne se poursuivent de fort belle manière. Et les nouvelles autorités ne semblent pas détenir, du moins, pour l’heure, des solutions pour retenir les jeunes au bercail et arrêter ce phénomène.