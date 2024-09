Vinicius : « Avant de rejoindre LaLiga, je disais que c’est facile, c’est pourquoi Messi… » - adakar.com

Vinicius : « Avant de rejoindre LaLiga, je disais que c'est facile, c'est pourquoi Messi… »
Publié le dimanche 8 septembre 2024 | yop.l-frii.com

© Autre presse par Dr

Vinicius, le footballeur brésilien

Vinicius Jr, la star du Real Madrid, a dévoilé ce qu’il pensait de LaLiga et de Lionel Messi avant son arrivée dans le championnat espagnol.



En 2017, le Brésilien avait rejoint le club madrilène en provenance du Flamengo contre une enveloppe de 45 millions d’euros.



6 ans plus tard, il est devenu l’atout numéro un de son club et est considéré comme le principal favori pour gagner le Ballon d’Or 2024 après avoir remporté LaLiga et la Ligue des Champions.