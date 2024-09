Senegal-Afrique-Football / Eliminatoires CAN : Cissé regrette le manque de ‘’mental et d’agressivité défensive’’ de son équipe - adakar.com

Senegal-Afrique-Football / Eliminatoires CAN : Cissé regrette le manque de ''mental et d'agressivité défensive'' de son équipe
Publié le samedi 7 septembre 2024 | Agence de Presse Sénégalaise

Eliminatoires CAN 2025: le Sénégal et le Burkina Faso font match 1-1

Dakar, le 6 septembre 2024 - Les Lions de la Téranga ont été tenus en échec, vendredi 6 septembre 2024, par les Étalons du Burkina Faso 1-1, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Tweet

Dakar, Le sélectionneur des Lions du Sénégal, Aliou Cissé a déploré le manque de ‘’mental et d’agressivité défensive’’ de son équipe après le match nul (1-1) contre le Burkina Faso, vendredi à Diamniadio, lors de la première journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations de football 2025 au Maroc (21 décembre 2025-18 janvier 2026).



‘’Le problème a été le manque de mental. A un certain moment, c’est une accumulation d’erreurs jusqu’au corner. Le mental, c’est de se dire que le match est fini. Il suffit de mettre une tête ou un genou pour sortir la balle. Nous ne l’avons pas fait. Il faut qu’on revienne à cette rigueur, à cette agressivité défensive qui faisait notre force’’, a-t-il dit, en conférence de presse d’après match.



‘’Nous sommes déçus du résultat, déçus d’avoir pris ce but à la dernière minute. Quand on regarde la physionomie de la rencontre, nous pouvions tuer le match depuis la première mi-temps. Je suis aussi déçu pour les joueurs qui ont fourni beaucoup d’efforts. Ce soir, nous méritions les trois points. Mais j’assume ce match nul totalement’’, a-t-il dit.



Selon Cissé son équipe à contrôlé le match. ‘’Nous ne nous sommes pas précipités. Nous avons essayé de trouver les intervalles. Il y a eu de très bonnes phases de jeu qui auraient pu bien se terminer. Nous avons manqué d’efficacité et nous n’avons pas été capables de sortir à la 95e mn, ce ballon qui nous ferait rester à 1-0’’, a-t-il regretté.



‘’Par moment, dans le football de haut niveau, il faut être plus concentré. Nous prenons des buts à la dernière minute et c’est un peu frustrant. Mais nous allons continuer à remobiliser cette équipe mentalement pour qu’elle redevienne ce qu’elle était ’’, a-t-il promis.



Le Sénégal va affronter, lundi, le Burundi pour la deuxième journée de ces éliminatoires à Lilongwe à Malawi. Les Burundais se sont imposés (3-2), jeudi, contre le Malawi, l’autre équipe du groupe L.



‘’Nous avons un autre match. Les joueurs vont récupérer et ensuite nous allons partir en guerre. Ce sont les débuts des qualifications. Il nous reste encore cinq matchs à jouer. Il faut se remobiliser et d’aller faire un bon résultat contre le Burundi’’, a-t-il dit.



