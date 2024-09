FOCAC 2024: le Président Bassirou Diomaye Faye renforce les liens technologiques avec la Chine lors de sa visite à Qingdao - adakar.com

FOCAC 2024: le Président Bassirou Diomaye Faye renforce les liens technologiques avec la Chine lors de sa visite à Qingdao

Dans le cadre du Forum sur la Coopération Sino-Africaine (FOCAC), le Président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, s'est rendu ce samedi 07 août 2024, à Qingdao, en Chine.



Accueilli chaleureusement par les autorités locales, le Chef de l'État sénégalais a entamé une série de visites visant à explorer les avancées technologiques et industrielles chinoises.



Le Président Faye a visité le port intelligent de Qingdao, une infrastructure de premier plan mondial en matière d'automatisation et d'écologie. Ce port, qui gère 70 % des conteneurs exportés par la Chine, a été présenté par M. Jia Funing, vice-directeur général du port, qui a détaillé les innovations en matière de gestion portuaire et de durabilité environnementale.



En outre, le Président a également découvert les installations de l'entreprise Haier, leader mondial dans le secteur de l'électroménager, de la climatisation, ainsi que des solutions numériques et robotiques appliquées à divers domaines, y compris la santé.



Cette visite marque une étape importante dans le renforcement des opportunités de coopération technologique et industrielle entre le Sénégal et la Chine, ouvrant la voie à de futures collaborations dans ces domaines cruciaux.



HB