La déception était visible sur le visage du sélectionneur national Aliou Cissé après le match nul concédé par les Lions de la Teranga du Sénégal, vendredi 6 septembre 2024, au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio.



Les Lions du Sénégal n’ont pas réussi à démarrer du bon pied leurs éliminatoires à la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025.



"On est un peu déçu du résultat. Quand on regarde la physionomie de la première mi-temps, on pouvait tuer le match. On a l’habitude de bien commencer ces éliminatoires, mais ça n’a pas été le cas aujourd’hui. Je suis déçu pour les joueurs, parce qu’ils ont fourni énormément d’efforts et ils méritaient les trois points. On félicite l’équipe du Burkina Faso, qui n’a pas abdiqué et qui y a cru jusqu’au bout", a indiqué le sélectionneur national.



Sadio Mané, unique buteur sénégalais, et ses coéquipiers ont été rejoints au score à la toute dernière seconde du match par des joueurs du Burkina Faso qui, après avoir été largement dominés, repartent de leur déplacement à Dakar avec 1 point.



En direction du prochain match contre le Burundi le lundi 9 septembre prochain, l’entraîneur de l’équipe nationale espère pouvoir remobiliser ses joueurs.



"Je pense qu’il faut retrouver de la solidarité. On va essayer de remobiliser les garçons parce qu’il reste encore beaucoup de matchs", a indiqué Aliou Cissé en conférence de presse.



Cependant le scénario du match contre le Burkina Faso réveille des souvenirs encore récents de matchs que les Lions du Sénégal n’ont pas su tuer à temps, concédant un but à la dernière seconde. C’était le cas lors du match Sénégal - RDC dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du monde.



"Ça commence à faire beaucoup. Où se trouve le problème ? Je pense que c’est mental. On a accumulé beaucoup d’erreurs jusqu’à ce corner de dernière minute. Il suffisait tout simplement de mettre une tête ou un genou pour le faire sortir mais on ne l’a pas fait. Il faut qu’on retrouve cette agressivité défensive qui faisait notre force", regrette Aliou Cissé.



Makhtar C.