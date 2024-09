FOCAC: le bilan du sommet entre la Chine et l’Afrique, qui vient de s’achever - adakar.com

FOCAC: le bilan du sommet entre la Chine et l'Afrique, qui vient de s'achever Publié le samedi 7 septembre 2024 | RFI

Le président de la République au 4e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC)

Beijing, le 5 septembre 2024 - Le président de la République Bassirou Diomaye Faye prend part au 4e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) à Beijing.

Le FOCAC s’est officiellement terminé ce vendredi après une semaine de rencontres et de discussions de haut niveau. Le Sommet entre la Chine et l'Afrique a adopté par consensus la Déclaration de Beijing sur la construction conjointe d’une communauté d’avenir partagé Chine-Afrique de tout temps à la nouvelle ère.



Avec notre correspondante à Beijing, Clea Broadhurst



50 milliards de dollars de nouveaux financements pour l'Afrique au cours des trois prochaines années : c’est la grande annonce du forum. Cela permettra de développer les infrastructures, l'agriculture et les énergies vertes du continent.