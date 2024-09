Éliminatoires CAN Maroc 2025: le Sénégal tenu en échec par le Burkina à Domicile - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Éliminatoires CAN Maroc 2025: le Sénégal tenu en échec par le Burkina à Domicile Publié le samedi 7 septembre 2024 | aDakar.com

© aDakar.com par Dr

Éliminatoires CAN Maroc 2025: le Sénégal tenu en échec par le Burkina à Domicile

Tweet

Les Lions de la Teranga du Sénégal ont été tenus en échec 1-1 par le Burkina-Faso, ce vendredi 06 septembre 2024 au stade Me Abdoulaye Wade de Dakar, dans le cadre des premières journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique édition Maroc 2025.



Cette rencontre précieuse pour Aliou Cissé et ses hommes a basculé dans les derniers instants.

Meneur du jeu, depuis la 16’ minute grâce à un but de Sadio Mané, les Lions de la Teranga se sont faits rattraper au score dans les dernières minutes par les Burkinabè qui y ont cru jusqu’au boutbavec l’attaquant des San Jose Earthquakers, Ousseni Bouda, qui a sonné la révolte.



Le Sénégal affrontera le 09 septembre 2024 le Burundi, actuel premier du groupe L, comptant également trois points.



HB