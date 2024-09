La Chine s’engage à prendre des mesures pour renforcer la coopération sino-africaine en matière d’éducation - adakar.com

La Chine s'engage à prendre des mesures pour renforcer la coopération sino-africaine en matière d'éducation Publié le samedi 7 septembre 2024

© Présidence par PMD

Le président de la République au 4e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC)

Le ministère chinois de l'Education a annoncé le lancement de plusieurs programmes pour renforcer la coopération entre la Chine et l'Afrique dans le secteur de l'éducation.

Un dialogue Chine-Afrique-UNESCO sur l'éducation et la protection du patrimoine culturel s'est tenu vendredi à Beijing, avec la participation de plus de 40 représentants de la Chine, de l'Afrique et de l'UNESCO.

Un document sur l'initiative de coopération sino-africaine en matière d'éducation et de protection du patrimoine culturel a été publié lors de la réunion, selon un communiqué publié par le ministère après l'événement.

Les participants à la réunion ont également publié un plan de coopération entre les universités chinoises et africaines, et ont annoncé le lancement de cinq centres de coopération sino-africaine dans des domaines tels que l'enseignement de la langue chinoise et des compétences professionnelles, et la formation des enseignants, indique le communiqué.

Le ministère a également mis l'accent sur l'engagement continu de la Chine à approfondir la coopération avec les pays africains et l'UNESCO sur l'éducation afin de faciliter la mise en œuvre de l'Agenda des Nations unies pour le développement durable 2030. Fin