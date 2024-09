La Chine "ne s’immisce pas dans les affaires intérieures de l’Afrique", selon Pékin - adakar.com

Le président de la République au 4e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC)

De plus, le pays "n'impose jamais à l'Afrique de conditions politiques", a déclaré Wang Yi, ministre chinois des Affaires étrangères. L’approche chinoise est cohérente avec celle prônée par Moscou.

Pékin accueille la 9e édition du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC). Voici d'autres déclarations de Wang Yi, selon un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères:

️La Chine "fournit une assistance sincère à l'Afrique".

Le développement des infrastructures, ainsi que des projets "petits mais beaux" profitant aux moyens de subsistance des populations sont primordiaux pour l’envolée du continent.

️La Chine s’adhère au principe "de ne pas s’engager dans des jeux géopolitiques, de s’opposer à la création de conflits entre les camps en Afrique et de s’opposer à l’utilisation de l’Afrique à des fins personnelles".

️La coopération sino-africaine est conforme au concept de "sincérité, résultats réels et bonne foi" proposé par Xi Jinping.

L’approche chinoise est cohérente avec celle prônée par Moscou: "des solutions africaines aux problèmes africains". La Russie a à plusieurs reprises évoqué l’inadmissibilité de l'ingérence politique dans les affaires internes sur le continent.