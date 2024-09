Comment la pêche illicite, non déclarée et non réglementée fait perdre environ 12 milliards de dollars par an à l’Afrique - adakar.com

News Économie Article Économie Comment la pêche illicite, non déclarée et non réglementée fait perdre environ 12 milliards de dollars par an à l’Afrique Publié le samedi 7 septembre 2024 | Bbc

© aDakar.com par DR

Pêche INN: La Commission Européenne Adresse un Carton Jaune au Sénégal

La pêche illicite non-déclarée et non-réglementée (INN) ou pêche illégale désigne toute activité de pêche menée en violation des lois et réglementations nationales ou régionales.

Cela inclut la pêche pratiquée par des navires sans autorisation dans des zones maritimes relevant de la juridiction d'un État, le non-respect des quotas de capture, la pêche dans des zones interdites ou avec des méthodes prohibées.

Elle est pratiquée principalement en haute mer et dans les zones côtières des pays où les réglementations et contrôles sont plus faibles.

« La pêche n'est plus aussi fructueuse par rapport aux années passées, le poisson se fait de plus en plus rare », déplore Mbor Faye, la quarantaine, teint noir.

Trouvé sur le quai de Soumbédioune sur la corniche de Dakar, ce pêcheur originaire de Mbour sur la petite côte sénégalaise, est un témoin de la diminution progressive des stocks de poissons et des ressources marines observée ces dernières années.

« L'activité (de pêche) ne nourrit plus son homme, le travail ne marche pas comme avant et les prises comme celles d’aujourd’hui ne permettent pas de couvrir toutes nos charges » déclare-t-il un brin nostalgique, à la BBC.

La pêche INN ruine les efforts nationaux, régionaux et mondiaux en faveur d’une pêche responsable et durable. Cette activité illicite a des répercussions dévastatrices sur la durabilité des pêches et les moyens de subsistance de ceux qui en dépendent, ainsi que sur la conservation des écosystèmes marins.

Elle constitue en outre une menace pour la survie des communautés, en entraînant la perte de millions d’emplois et crée les conditions d'une émigration irrégulière.