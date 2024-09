FOCAC 2024: Le Président Bassirou Diomaye Faye explore des opportunités de coopération en Chine lors de sa visite à Jinan - adakar.com

Diplomatie FOCAC 2024: Le Président Bassirou Diomaye Faye explore des opportunités de coopération en Chine lors de sa visite à Jinan Publié le samedi 7 septembre 2024 | aDakar.com

Le Président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a entamé une visite officielle dans la province du Shandong, en Chine, en arrivant cet après-midi à Jinan, l'une des régions les plus prospères du pays avec un PIB de plus de 1 300 milliards de dollars.



Lors de sa visite, le Président Faye a rencontré M. Lin Wu, Secrétaire du Comité du Parti provincial, avant de se rendre à l'Académie des Sciences agricoles de Shandong. Là, il a pu observer les avancées remarquables des chercheurs chinois dans le domaine de la recherche et de la technologie agricole.



Le Président Faye a également participé à un banquet offert par le Gouverneur Zhou Naixiang, où plusieurs opportunités de coopération ont été discutées. Les domaines potentiels de collaboration incluent l'agriculture, l'industrialisation, l'économie bleue et l'innovation.



Cette visite souligne l'engagement du Sénégal à renforcer ses liens avec la province du Shandong et à exploiter les synergies entre les deux régions pour promouvoir le développement économique et technologique. La dynamique de coopération prometteuse ouverte lors de cette visite devrait jouer un rôle clé dans le renforcement du partenariat stratégique entre le Sénégal et la province chinoise.



