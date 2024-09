SENEGAL-MOBILITE-INFRASTRUCTURE / Le projet du BRT est ”un outil formidable”, selon Ambroise Fayolle - adakar.com

SENEGAL-MOBILITE-INFRASTRUCTURE / Le projet du BRT est "un outil formidable", selon Ambroise Fayolle
Publié le samedi 7 septembre 2024 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par PMD

Inauguration du Bus Rapid Transit

Dakar, le 15 janvier 2024 - Le président de la République a officiellement inauguré, dimanche 14 janvier 2024, le Bus Rapid Transit (BRT). Tweet

Le projet de Bus Rapide Transit (BRT), reliant Guédiawaye, dans la banlieue dakaroise, et le centre-ville de la capitale sénégalaise est ”un outil formidable” qui participe à l’amélioration de la mobilité dans certaines parties de Dakar, a déclaré vendredi, Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI).



‘’Le projet du BRT est un succès. Le BRT est un outil formidable pour désengorger une partie de la ville de Dakar, qui est quand-même très embouteillée’’, a-t-il apprécié, au terme d’une visite qu’il a effectuée sur le tracé du BRT, dans la banlieue dakaroise.



Le vice-président de la BEI, accompagné d’une délégation comprenant des représentants de l’Union européenne à Dakar, s’est rendu au centre d’exploitation et de maintenance du BRT, à Gadaye, avant d’emprunter le trajet menant de ce site à l‘arrêt situé au niveau de la Préfecture de Guédiawaye.

‘’Je suis très impressionné par la réalisation de ce projet et très fier que la Banque européenne d’investissement – la banque de l’Union européenne-, et l’Union européenne soient aux côtés des Sénégalais dans ce beau projet’’, s’est-il réjoui.



Ambroise Fayolle a ensuite pris un bus du BRT pour se rendre au pôle d’échange de Grand Médine, aux Parcelles Assainies.



Le BRT de Dakar, mis en service le 15 mai dernier, est un projet d’infrastructure ambitieux, qui vise à transformer la mobilité dans l’agglomération de Dakar, indique un document de presse.



La même source précise que l’insertion du BRT dans l’environnement urbain de Dakar, avec ses bus 100% électrique, marque une nouvelle ère pour les transports collectifs de la capitale.



Son tracé s’étend sur 18,3 kilomètres, de Guédiawaye au centre-ville et sa réalisation a nécessité une contribution financière de 52,4 milliards de francs CFA de la BEI pour un coût total de 330 milliards CFA.



L’État du Sénégal, la Banque mondiale et le Fonds vert pour le climat sont les autres contributeurs du projet.