AVANT-PREMIÈRE DU DOCUMENTAIRE « ME WADE : UN HOMME, UN ITINERAIRE » UNE PROJECTION PRÉVUE MARDI À DAKAR

cinéma Pathé Dakar accueillera mardi prochain la projection en avant-première du documentaire « Me Wade : un homme, un itinéraire », réalisé par le journaliste sénégalais Cheikh Tidiane Ndiaye. Ce film retrace le parcours exceptionnel de l’ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, en s’appuyant sur ses propres récits.



Ce documentaire constitue une plongée unique dans la vie de Me Wade, une figure marquante de l’histoire politique du Sénégal. Âgé de 98 ans, cet avocat et économiste a joué un rôle clé dans la vie politique du pays en tant qu’opposant de longue date. En 1974, il fonde le Parti Démocratique Sénégalais (PDS), s’affirmant comme un adversaire de Léopold Sédar Senghor et d’Abdou Diouf.



Après une longue carrière d’opposant, Abdoulaye Wade est élu président en 2000, marquant la première alternance politique du pays en battant Abdou Diouf. Il est réélu en 2007 avant d’être battu par Macky Sall au second tour des élections présidentielles de 2012.



Le réalisateur Cheikh Tidiane Ndiaye, ancien directeur de la chaîne de télévision Canal Info News, rend hommage à la vie d’un homme politique emblématique, dont le parcours a marqué à jamais le paysage politique du Sénégal. La projection de ce documentaire est une opportunité de revivre les moments forts de son itinéraire politique et personnel.