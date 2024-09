SENEGAL-CHINE-AFFAIRES / A Beijing, Bassirou Diomaye Faye vante les opportunités d’investissement au Sénégal - adakar.com

News Diplomatie Article Diplomatie SENEGAL-CHINE-AFFAIRES / A Beijing, Bassirou Diomaye Faye vante les opportunités d’investissement au Sénégal Publié le samedi 7 septembre 2024 | Agence de Presse Sénégalaise

Le président de la République au 4e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC)

Beijing, le 5 septembre 2024 - Le président de la République Bassirou Diomaye Faye prend part au 4e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) à Beijing. Tweet

Le président Bassirou Diomaye Faye a invité les investisseurs chinois à davantage saisir les opportunités offertes par le développement au Sénégal de parcs industriels et de zones économiques spéciales.



‘’J’engage les investisseurs chinois à saisir davantage les opportunités d’affaires offertes par le développement de parcs industriels et de zones économiques spéciales’’, a-t-il notamment déclaré lors de la 8e Conférence des entrepreneurs chinois et africains.



Intervenant à cette rencontre organisée en marge du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), le chef de l’Etat sénégalais a souligné la nécessité d’améliorer les facteurs de production et de développer les infrastructures de base pour le transport et la logistique.



Dans un extrait de son discours à cette conférence parvenu l’APS, Bassirou Diomaye Faye n’a pas manqué de rappeler la nécessité de faciliter l’accès à l’électricité à un coût compétitif, pour soutenir la productivité et tirer parti des avantages de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF).



Il a en même temps insisté sur l’importance pour les pays africains de créer un environnement juridique propice aux affaires, par la sécurisation de l’investissement, la minorisation du risque et la levée des barrières tarifaires et non tarifaires aux échanges.