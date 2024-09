Matam : l’ISEP et l’université pourraient être inaugurés en 2025 et 2026 (Ministre) - adakar.com

Matam : l’ISEP et l’université pourraient être inaugurés en 2025 et 2026 (Ministre)

En visite du chantier de l’université Souleymane Niang (USNM) et celui de l’Institut supérieur d’enseignement professionnel (ISEP) de Matam, le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Abdourahmane Diouf, a annoncé, jeudi, que l’université de Matam pourrait être inaugurée en octobre 2026, un an après l’inauguration de l’Institut supérieur d’enseignement professionnel (ISEP).



« Nous nous sommes rendu compte que les travaux sont un peu en avance. Nous, et la société en charge de la construction, avons pris l’engagement que d’ici deux ans, à la rentrée universitaire d’octobre 2026, l’université pourrait être éventuellement inaugurée », a déclaré le Ministre. En ce qui concerne, l’inauguration de l’ISEP, dont le chantier a démarré en 2021, où des retards ont été notés, c’est la rentrée d’octobre 2025, qui est projetée.



Le site d’implantation de l’université Souleymane Niang, n’a cessé d’alimenter la polémique, d’ailleurs, en dernier lieu, une alerte avait été faite sur des risques d’inondations du chantier en cette période de crue.



« Nous nous sommes rendus compte que cette partie était vraiment congrue et ne concernait que 8% du chantier global de l’Université. Le plus important, c’est que cette forme d’inondation était prévue par les architectes », a rassuré le Ministre. Avant d’informer que « les techniciens avaient également prévu de faire du site en question un bassin de rétention pour l’agriculture ou l’aquaculture. En plus, l’autorité en charge de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, relève que « la visite globale du chantier a permis à la délégation de constater que cette situation [inondation], n’était pas aussi importante au point de penser éventuellement à délocaliser l’université ».