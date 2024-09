Journée nationale « Sétal Sunu Réew »: Le Premier ministre Ousmane Sonko attendu à Matam ce vendredi - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Journée nationale « Sétal Sunu Réew »: Le Premier ministre Ousmane Sonko attendu à Matam ce vendredi Publié le vendredi 6 septembre 2024 | Rewmi

© Autre presse par DR

Ousmane Sonko, leader de Pastef

Tweet

En prélude à la prochaine Journée «Setal Suñu Réew» prévue le 7 septembre prochain, une randonnée écologique sera lancée ce samedi à Dakar. Pour actionner cette nouvelle initiative, le Premier Ministre Ousmane SONKO se rendra dans la région de Ziguinchor ce Vendredi pour le lancement de ces journées de nettoiement.

À l’occasion de la cinquième édition de la journée nationale « Sétal Sunu Réew », le Premier ministre Ousmane Sonko se rendra dans la région de Matam. Cette journée de nettoiement, désormais organisée par les nouvelles autorités, a été annoncée pour ce samedi. Selon Saïd Dia, gouverneur de la région, plusieurs activités seront réparties sur les communes de Matam et Ourossogui.



Cette initiative citoyenne, qui a déjà eu lieu à Saint-Louis, met cette fois en lumière Matam. L’objectif principal reste inchangé : mobiliser la société civile et les membres du gouvernement pour nettoyer les espaces publics et planter des arbres dans plusieurs villes du pays.



Axée sur «L’engagement citoyen pour un Sénégal propre», cette activité est coordonnée par le ministère de la Jeunesse, des sports et de la culture, en partenariat avec la Fédération sénégalaise de randonnée pédestre, ainsi qu’avec la participation de tous les départements ministériels et institutions gouvernementales, indique un communiqué.



Articles similaires