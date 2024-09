Sénégal: Bassirou Faye met fin aux fonctions de 2 présidents d’institutions - adakar.com

Publié le vendredi 6 septembre 2024 | Beninwebtv.com

Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye, a mis fin aux fonctions des présidents du Haut Conseil des Collectivités Territoriales et du Conseil Économique, Social et Environnemental (CES).



Dans un communiqué en date du mercredi 4 septembre 2024, signé par le Ministre et Secrétaire général de la Présidence, Oumar Samba Bâ, il est annoncé que le chef de l’État a pris la décision, par décret, de démettre Madame Aminata Mbengue Ndiaye, présidente du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, ainsi que Monsieur Abdoulaye Daouda Diallo, président du CES.



Cette annonce avait été précédée par une déclaration du Premier ministre, Ousmane Sonko, lors d’une réunion avec le personnel de la primature. Le nouveau régime qualifie ces deux institutions de « budgétivores » et prévoit leur suppression de la constitution.







Cependant, les députés de l’Assemblée nationale ont rejeté cette réforme lors de la séance plénière du mardi 3 septembre 2024.