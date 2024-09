Assemblée nationale : le Groupe parlementaire Yewwi Askan Wi dénonce la violation du règlement intérieur par les députés de Benno Bokk Yaakaar - adakar.com

Assemblée nationale : le Groupe parlementaire Yewwi Askan Wi dénonce la violation du règlement intérieur par les députés de Benno Bokk Yaakaar Publié le vendredi 6 septembre 2024

© aDakar.com par DR

Amadou Mame Diop, nouveau président de l`Assemblée nationale

Le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi dénonce la violation grave et flagrante du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale par Amadou Mame Diop et les représentants de Benno Bokk Yaakaar lors de la réunion de la Conférence des Présidents tenue ce jeudi 05 septembre 2024. Ci-dessous leur déclaration de dénonciation.



Convoqués, pour fixer la date des affaires inscrites à l’ordre du jour de la session extraordinaire ouverte ce 5 septembre 2024 sur convocation du Président de la République, les membres du groupe Benno, revanchards, rancuniers et aigris par leur tentative avortée de motion de censure, ont bricolé un calendrier de travail irréaliste sans tenir compte de l’efficacité du travail parlementaire. Cette stratégie de la terre brulée ne vise qu’à saboter et bâcler le travail parlementaire alors que la session extraordinaire expire le 19 septembre 2024.



Pour la fixation de la date de la déclaration de politique générale, le Président Amadou Mame Diop a imposé la date du 11 septembre 2024 en piétinant volontairement les dispositions de l’article 97 du nouveau règlement intérieur adopté par l’Assemblée nationale le 16 aout 2024 et promulgué le 30 août 2024. Cet article dispose clairement que « l’Assemblée nationale doit être informée huit jours au moins avant la date retenue » pour la déclaration de politique générale. Ce délai minimum de huit jours est donc incompressible. Qu’est ce qui justifie alors cette précipitation inhabituelle si l’on sait que l’Assemblée nationale dispose de quinze jours à partir de l’ouverture de la session (ce 05 septembre) pour mener ces travaux. Malgré les arguments irréfutables opposés par nos députés aux faux calculs d’épicier d’Amadou Mame Diop, ce dernier et les membres de Benno ont décidé de passer en force.



Face à cette nouvelle forfaiture, ce banditisme institutionnel éhonté et ce mépris de la loi, le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi exige le strict respect des dispositions du Règlement intérieur et en particulier de son article 97 pour la tenue de la déclaration de politique générale.



Fait à Dakar le 05 septembre 2024