SENEGAL-AFRIQUE-FOOTBALL / Eliminatoires CAN : les Lions sont prêts pour retrouver leur "efficacité offensive" (Aliou Cissé) Publié le vendredi 6 septembre 2024

Aliou Cissé, sélectionneur national du Sénégal

Le Sélectionneur des Lions du Sénégal, Aliou Cissé, a rassuré, jeudi à Diamniadio, que son équipe est prête et dispose d’arguments nécessaires pour retrouver son efficacité offensive durant les phases éliminatoires de la CAN.



‘’Nous sommes restés sur notre faim, lors de notre dernier match au Stade Abdoulaye Wade contre la République démocratique du Congo, à l’occasion des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 (0-0). Mais aujourd’hui, tout est bien réuni pour retrouver cette efficacité offensive pour mieux aborder ces éliminatoires’’, a-t-il dit.



Cissé s’exprimait en conférence de presse à la veille du match de la première journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2025, contre le Burkina Faso à Diamniadio, à 19h GMT. Il était devant la presse, en compagnie du défenseur de l’équipe Moussa Niakhaté.



Le Sénégal se déplacera à Lilongwe au Malawi pour affronter le Burundi, lors de la deuxième journée, lundi.



‘’Ces éliminatoires sont difficiles. Les matchs de fin de saison et de début de saison sont les plus difficiles à aborder. Mais nous sommes focus motivés pour mettre en place durant deux à trois jours tout ce que nous voulons. Le temps est court, mais nous sommes prêts. Le Sénégal a les moyens de se qualifier à la prochaine CAN’’, a-t-il dit.



Parlant du Burkina Faso, l’entraîneur du Sénégal, a rappelé que c’est une sélection ‘’en reconstruction’’ qui a perdu beaucoup de ses joueurs cadres qui avaient participé à la CAN 2021 au Cameroun.



Toutefois, il a précisé que l’équipe du Burkina Faso est ”très costaud”. ”Elle met beaucoup d’impact dans les duels et a des individualités qui peuvent créer des problèmes à n’importe quel adversaire, mais nous avons toujours eu de bons résultats contre elle”, a t-il relevé.



‘’Nous les craignons et les respectons, mais nous ferons pout pour les battre’’, a-t-il dit.



Aliou Cissé a assuré que ‘’l’ambiance est bonne’’ au sein de l’équipe et les joueurs sont ‘’heureux de retrouver la tanière’’. ‘’C’est une famille. Il y a cette solidarité. Les garçons sont ambitieux. Ils ont envie de continuer à écrire l’histoire du football de leur pays’’, a-t-il ajouté.



‘’Le match de demain sera difficile, mais nous allons tout faire pour le gagner. C’est un devoir pour le Sénégal d’être présent aux éditions de la CAN. Nous avons à cœur d’aller au Maroc, mais cela se fera étape par étape. Nous sommes déterminés à gagner les trois points’’, a soutenu Moussa Niakhaté.



Le Burundi, prochain adversaire du Sénégal, a battu, jeudi, le Malawi (3-2), l’autre équipe de ce groupe L.



Les Burundais occupent provisoirement la tête du groupe L.