Immigration illégale: l'armée sénégalaise intercepte 62 candidats dans les îles du Saloum
Publié le vendredi 6 septembre 2024 | aDakar.com

© Autre presse par DR

L'armée sénégalaise a mené une opération réussie dans les îles du Saloum, sous la coordination de la Zone militaire 3, et a interpellé 62 individus impliqués dans une tentative d'immigration clandestine.



Le groupe, qui se préparait à quitter les côtes sénégalaises, a été remis à la gendarmerie de Toubacouta.

Parmi les personnes arrêtées, on trouve 20 Sénégalais, dont un passeur, 29 Gambiens, 11 Guinéens de Conakry, un Bissau-Guinéen, et un Malien. Cette opération souligne l'engagement des autorités sénégalaises dans la lutte contre l'immigration clandestine et le trafic humain.



HB