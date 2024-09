(FCSA) Les plans d’action proposés par la Chine démontrent son engagement en faveur de la modernisation du Sud global, selon le président de la Commission de l’UA - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Diplomatie Article Diplomatie (FCSA) Les plans d’action proposés par la Chine démontrent son engagement en faveur de la modernisation du Sud global, selon le président de la Commission de l’UA Publié le jeudi 5 septembre 2024 | french

Tweet

Une série de plans d'action en partenariat proposés par le président chinois Xi Jinping lors du sommet 2024 du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA) a démontré la détermination de la Chine à soutenir la modernisation du Sud global, y compris de l'Afrique, a déclaré un haut responsable de l'Union africaine (UA).



Dans un discours prononcé lors de la cérémonie d'ouverture du sommet, le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat a rendu hommage au président Xi pour avoir renforcé le partenariat Chine-Afrique dans le cadre du FCSA.



Il a exprimé son soutien à l'Initiative de sécurité mondiale, à l'Initiative de développement mondial et à l'Initiative de civilisation mondiale proposées par la Chine, affirmant qu'elles visaient toutes à apporter la paix, la solidarité et la prospérité à l'humanité, et étaient en parfaite harmonie avec l'Agenda 2063 de l'UA.



M. Faki a noté que depuis son lancement en 2000, le FCSA s'était distingué par ses réalisations dans de nombreux pays africains, avec notamment des projets dans des secteurs comme les infrastructures, l'agriculture, l'énergie et bien d'autres encore.



Les pays africains comprennent l'importance de l'unité, et n'ont donc jamais hésité à soutenir le principe politique d'une seule Chine et la réunification pacifique de la Chine, a ajouté M. Faki.



La Chine et l'Afrique ont été confrontées à des défis historiques similaires, et cette histoire commune a créé de forts liens entre les deux parties, a-t-il indiqué.



Suivez China.org.cn sur Twitter et Facebook pour rejoindre la conversation.