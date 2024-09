Suspension des constructions : le préjudice est énorme, un taux de perte d’emploi de 16 % - adakar.com

Suspension des constructions : le préjudice est énorme, un taux de perte d'emploi de 16 %
Publié le jeudi 5 septembre 2024

Les pouvoirs publics avaient décidé, à la fin du mois d’avril 2024, de l’arrêt de tous les travaux de construction sur le littoral sénégalais.

Cette mesure, comme l’avaient prédit beaucoup d’observateurs, semble entraîner un préjudice énorme dans la construction. A preuve, au deuxième trimestre 2024, ce sous-secteur a été caractérisé par une forte perte d’emplois.



La perte d’emplois enregistrée dans la construction est évaluée, d’après la dernière note de conjoncture trimestrielle de la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee), à un taux de 16, 5%. Ce qui a plus engendré le recul de l’emploi salarié dans le secteur secondaire de 9, 4% au deuxième trimestre 2024.



Cette baisse est aussi imputable à la dégringolade de l’emploi dans les industries estimée à 7, 9%. En détail, indique la Dpee, «dans les industries, les reculs sont particulièrement notés dans la «fabrication de produits agro-alimentaires» avec un taux d’1, 1%, «la fabrication de produits pharmaceutiques 43, 7%», la «fabrication de savons, détergents et produits d’entretien» avec une baisse de 10, 3% et la «production et distribution d’eau, assainissement et traitement de déchets» 3, 9%».



Toutefois, précise-t-elle, «cette baisse a été atténuée par les gains d’emplois observés dans les activités extractives évalués à 0, 3%, le raffinage du pétrole et cokéfaction 2, 1%, la «fabrication de produits chimiques» 0, 1%, la cimenterie 0, 9% et la «production et distribution d’électricité et de gaz» 1, 6%».



Sur une base annuelle, les postes pourvus dans le secteur secondaire se sont légèrement accrus de 0, 5% en fin juin 2024, en raison de la hausse des effectifs dans les industries d’1, 4%. En détail, les embauches ont augmenté dans le ««raffinage du pétrole et cokéfaction» de 0, 9%, la «fabrication de produits chimiques» 6%, la «fabrication de ciment et autres matériaux de construction» 12, 4%, la «fabrication d’autres produits manufacturés» 3, 2% et la «production et distribution d’électricité et de gaz» 0, 4%…».