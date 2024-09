Forum sur la coopération sino-africaine: "Le FOCAC marque une étape clé dans le renforcement des relations entre la Chine et l’Afrique" (Bassirou D. Faye) - adakar.com

Publié le jeudi 5 septembre 2024 | aDakar.com

© Présidence par PMD

Le président de la République au 4e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC)

Beijing, le 5 septembre 2024 - Le président de la République Bassirou Diomaye Faye prend part au 4e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) à Beijing. Tweet

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a pris part à l'ouverture du 4e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) à Beijing.



En sa qualité de coprésident du Sommet au côté du président de la République Populaire de Chine Xi Jinping, le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye a prononcé un discours à l'ouverture du sommet dont le thème est : "Se donner la main pour avancer la modernisation et construire une communauté sino-africaine de haut niveau avec un avenir commun".



Coprésident du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), le président de la République Bassirou Diomaye Faye a exprimé toute sa gratitude à l'endroit du président Chinois Xi Jinping et du peuple chinois pour leur hospitalité.



Pour Bassirou Diomaye Faye le Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) est d'une importance capitale pour le renforcement des relations sino-africaines depuis sa création en 2000.



"Le FOCAC marque une étape clé dans le renforcement des relations entre la Chine et l'Afrique, avec des engagements concrets en faveur de l'industrialisation, de l'agriculture, de l'énergie et du numérique", a déclaré le président Bassirou Diomaye Faye.



Ayant achevé une visite d'État, sa première en tant que Chef de l'État, en prélude à l'ouverture du Focac, le président Bassirou Diomaye Faye a rappelé dans son propos que "le Sénégal et la Chine partagent une vision commune de développement et de coopération mutuellement bénéfique."



Il a promis que les deux pays vont poursuivre ensemble "à bâtir des projets structurants qui amélioreront la vie de nos populations."



Le Chef de l’État s'est dit satisfait des résultats concrets de la coopération sino-sénégalaise notamment dans les domaines des infrastructures, de l'agriculture, de la formation et de la santé, tout en reconnaissant les défis à surmonter.



Le Président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso va assurer la prochaine co-présidence africaine du FOCAC. Le président Bassirou Diomaye Faye lui a adressé des félicitations et des vœux de succès.



Makhtar C