Publié le jeudi 5 septembre 2024 | AFP

France : Macron nomme l'ex-commissaire européen de droite Michel Barnier Premier ministre (Elysée)

Le président français Emmanuel Macron a nommé jeudi l'ex-ministre et ancien commissaire européen de droite Michel Barnier, 73 ans, comme Premier ministre, a annoncé l'Elysée, 60 jours après des législatives qui ont débouché sur une Assemblée nationale dépourvue de majorité en France.



Le plus vieux Premier ministre de la Ve République succède ainsi au poste de chef du gouvernement à Gabriel Attal, 35 ans, qui en était le plus jeune. Il va devoir tenter de former un gouvernement susceptible de survivre à une censure parlementaire, pour mettre fin à la plus grave crise politique de ces cinquante dernières années.



