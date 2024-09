Coopération Sino-Africaine: Xi Jinping annonce un financement de plus de 29 mille milliards de FCFA au profit de l’Afrique dans les 3 années à venir - adakar.com

Coopération Sino-Africaine: Xi Jinping annonce un financement de plus de 29 mille milliards de FCFA au profit de l'Afrique dans les 3 années à venir Publié le jeudi 5 septembre 2024 | aDakar.com

© aDakar.com par DR

’’Pour assurer la mise en œuvre des dix actions de partenariat Chine-Afrique, le gouvernement chinois accordera à l’Afrique un soutien financier de 360 milliards de yuans RMB dans les trois ans à venir, soit plus de 29 963 milliards Francs CFA’’, a déclaré Le président chinois, Xi Jinping. Cette annonce a été faite ce jeudi 05 septembre à l’ouverture du Sommet 2024 du Forum sur la coopération sino-africaine à Beijing, Chine.



Selon M. Xi, ce soutien financier comprend 210 milliards de yuans RMB soit plus de 17 478 Francs CFA de ligne de crédit, 80 milliards de yuans RMB soit plus de 6 658 Francs CFA d’aides sous différentes formes et au moins 70 milliards de yuans RMB soit plus de 5 826 Francs CFA d’investissements d’entreprises chinoises en Afrique. ’’La Chine encouragera et soutiendra également l’émission par la partie africaine d’obligations Panda sur le marché chinois pour apporter un soutien énergique à la coopération pragmatique sino-africaine dans tous les domaines.’’, a-t-il assuré.





Le président chinois, a réitéré la disposition de son pays à travailler avec l’Afrique pour mettre en œuvre dix plans d’action de partenariat au cours des trois prochaines années afin de promouvoir conjointement la modernisation. ’’Il n’y aura pas de modernisation mondiale sans modernisation de la Chine et de l’Afrique’’, a noté M. Xi lors de son discours inaugural.



À en croire le président de l’empire du milieu, les dix plans d’action de partenariat couvriront les domaines de l’apprentissage mutuel entre les civilisations, de la prospérité du commerce, de la coopération sur la chaîne industrielle, de la connectivité, de la coopération au développement, de la santé, de l’agriculture et des moyens de subsistance, des échanges culturels et entre les personnes, du développement vert et de la sécurité commune.



M. Xi a enfin proposé de porter au niveau stratégique les relations bilatérales entre la Chine et tous les pays africains ayant des relations diplomatiques avec elle.



Cyprien K.