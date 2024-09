Sénégal: le ton continue de monter entre l’exécutif et le législatif - adakar.com

Au Sénégal, le bras de fer politique entre opposition et pouvoir se durcit. Face à la menace d’une motion de censure déposée par le camp de l'ancien président toujours majoritaire à l'Assemblée nationale pour faire tomber le gouvernement, l’exécutif a contre-attaqué ce mercredi : le président Bassirou Diomaye Faye a demandé l’ouverture d’une session extraordinaire de l’Assemblée nationale ce jeudi 5 septembre pour éviter l’examen d’une motion de censure.



Avec notre correspondante à Dakar, Léa-Lisa Westerhoff



C'est un peu l'épilogue du bras de fer qui s'est ouvert avec l'opposition lundi qui veut empêcher de supprimer deux institutions jugées trop pesantes sur le budget.



Après le rejet par l'Assemblée nationale, dominée par l'opposition, d'un projet de loi allant dans ce sens, l'exécutif a contourné l'obstacle par décret : le président Bassirou Diomaye Faye a mis fin aux fonctions des présidents du haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique et social.