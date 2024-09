(FCSA) Xi Jinping accueille les dirigeants africains et loue les liens exemplaires entre la Chine et l’Afrique avant le grand sommet - adakar.com

Afrique (FCSA) Xi Jinping accueille les dirigeants africains et loue les liens exemplaires entre la Chine et l'Afrique avant le grand sommet Publié le jeudi 5 septembre 2024 | Xinhua

(FCSA) Xi Jinping accueille les dirigeants africains et loue les liens exemplaires entre la Chine et l`Afrique avant le grand sommet

Le président chinois Xi Jinping a salué mercredi "l'exemple glorieux" des relations sino-africaines, alors que la Chine a déroulé le tapis rouge pour les dirigeants africains participant à un grand sommet censé renforcer davantage les liens.



M. Xi et son épouse, Peng Liyuan, ont organisé un banquet de bienvenue au Grand Palais du Peuple pour les invités qui sont arrivés à Beijing de toute l'Afrique pour assister au Sommet 2024 du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA), le plus grand événement diplomatique organisé par la Chine depuis des années.



Lors du banquet, M. Xi a déclaré qu'il s'était rendu dix fois en Afrique.



La communauté d'avenir partagé Chine-Afrique constitue un exemple glorieux pour la construction d'une communauté d'avenir partagé pour l'humanité, a-t-il estimé.



La communauté d'avenir partagé Chine-Afrique s'enracine dans l'amitié traditionnelle entre les deux parties, a affirmé M. Xi, ajoutant que l'amitié se perpétue et se consolide à travers le temps, quelle que soit l'évolution de la situation internationale.



"Nous avons travaillé conjointement pour construire des routes, chemins de fer, écoles, hôpitaux, parcs industriels et zones économiques spéciales. Ces projets ont changé la vie et le destin de nombreuses personnes", a poursuivi M. Xi, notant que la communauté d'avenir partagé Chine-Afrique se distingue par la coopération gagnant-gagnant.



Notant que la communauté d'avenir partagé Chine-Afrique se renforce avec le temps, M. Xi a souligné que les deux parties avaient travaillé en étroite coordination sur les grandes questions régionales et internationales, faisant entendre une voix plus forte du Sud global.



Il s'est dit convaincu que tant que les plus de 2,8 milliards de Chinois et d'Africains œuvrent dans l'unité, "nous saurons accomplir des exploits brillants sur la voie de la modernisation, guider le développement vigoureux de la modernisation du Sud global, et apporter une plus grande contribution à la construction d'une communauté d'avenir partagé pour l'humanité". Fin