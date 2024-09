Air Sénégal annonce la suspension de sept destinations - adakar.com

Air Sénégal annonce la suspension de sept destinations Publié le mercredi 4 septembre 2024 | AFP

La compagnie aérienne Air Sénégal a annoncé mercredi que sept destinations ne seraient plus desservies à compter de mi-septembre dans le cadre de l'"optimisation" de son réseau, sur fond de critiques sur la qualité de son service.



Air Sénégal va interrompre les vols depuis Dakar vers New York à partir du 19 septembre, vers Milan, Libreville, Douala et Barcelone à partir du 20 septembre, et vers Marseille et Lyon à compter du 22 septembre.

Cette décision vise à "optimiser" son réseau, a-t-elle indiqué dans un message publié sur sa

page Facebook.

Selon le quotidien sénégalais L'Observateur publié lundi, la réduction du nombre de destinations s'explique par "la rationalisation des ressources, l'insufisance de la flotte et le défaut de rentabilité de certaines dessertes". Air Sénégal est la cible de critiques récurrentes sur la qualité de son service. Des passagers se plaignent régulièrement des retards accusés sur les vols domestiques et internationaux de la compagnie contrôlée par l'Etat sénégalais et qui a débuté ses opérations en mai 2018.

Air Sénégal a été créée après la faillite en 2016 de Sénégal Airlines, qui avait elle-même remplacé, en 2009, Air Sénégal International, propriété des États sénégalais et marocain.

Le lancement de cette compagnie est l'un des trois volets d'un plan visant à faire de Dakar un "hub" aérien régional, avec l'aéroport international, inauguré en décembre 2017, et la réhabilitation des aéroports de province.



