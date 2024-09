SENEGAL-INSTITUTIONS-MESURES / Le chef de l’Etat met fin aux fonctions des présidents du HCCT et du CESE - adakar.com

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a mis fin, mercredi, aux fonctions de la présidente du Haut conseil des collectivités territoriales, Aminata Mbengue Ndiaye, et à celles du président du Conseil économique social et environnemental, Abdoulaye Daouda Diallo, a-t-on appris de source officielle.



‘’Le Président de la République, Bassirou Diomave Diakhar Faye, par décrets en date du 04 septembre 2024, a mis fin aux fonctions de Madame Aminata Mbengue Ndiaye, Président du Haut Conseil des Collectivités territoriales et de Monsieur Abdoulaye Daouda Diallo, Président du Conseil économique, social et environnemental’’, indique dans un communiqué, le ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République, Oumar Samba Ba.



Le limogeage des présidents du HCCT et du CESE survient deux jours après le rejet par l’Assemblée nationale (par 83 voix contre 80) d’un projet de loi visant à modifier la Constitution afin de pouvoir dissoudre ces deux institutions.



Une nouvelle séquence d’un bras de fer entre le pouvoir et l’opposition parlementaire regroupée autour du groupe Benno Bokk Yakaar, majoritaire à l’Assemblée nationale.



Dans la foulée de l’examen lundi du projet de loi portant suppression des deux institutions évoquées, Abdou Mbow, président du groupe parlementaire de l’opposition a annoncé le dépôt d’une motion censure pour faire tomber le gouvernement dirigé par Ousmane Sonko.



Mercredi, dans l’extrait d’une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, le chef du gouvernement a soutenu, en recevant des agents de la Primature, qu’il n’y aura pas de motion de censure.



Il n’a pas manqué de promettre que le mandat des députés prendra fin le 12 septembre. Une allusion à une probable dissolution de l’Assemblée nationale.



Une prérogative conférée par la Constitution au chef de l’Etat, deux ans après l’installation de la législature.



