Coopération : le SETER et le CNTS signe une convention pour la promotion des collectes de sang à bord du TER - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Coopération : le SETER et le CNTS signe une convention pour la promotion des collectes de sang à bord du TER Publié le mercredi 4 septembre 2024 | aDakar.com

© aDakar.com par dr

Coopération : le SETER et le CNTS signe une convention pour la promotion des collectes de sang à bord du TER

Tweet

Une convention importante a été signée ce mercredi 04 septembre 2024, entre la Société d'Exploitation du Train Express Régional (SETER) et le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) à la gare ferroviaire de Dakar.



Cet accord vise à faciliter l'organisation régulière de collectes de sang sur le trajet du Train Express Régional. Grâce à cette collaboration, les équipes du CNTS auront désormais la possibilité d'installer des points de collecte à bord du TER, permettant ainsi aux voyageurs de contribuer facilement aux besoins en sang.



En outre, le CNTS pourra utiliser les écrans du train pour sensibiliser les usagers à l'importance du don de sang, encourageant ainsi la participation des passagers à cette noble cause.



Cette initiative vise à renforcer les capacités du CNTS en matière de collecte de sang tout en offrant aux usagers du TER une opportunité pratique et accessible de participer aux campagnes de don. La convention marque un pas significatif vers une collaboration accrue entre les secteurs des transports et de la santé pour le bien-être des communautés.



HB