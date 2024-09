Visite d’État du président Bassirou Diomaye Faye : la Chine et le Sénégal signent une dizaine d’accords de partenariat - adakar.com

Publié le mercredi 4 septembre 2024

Visite du Président Diomaye Faye à Pékin : le Sénégal et la Chine renforcent leur partenariat avec la signature de plusieurs accords

Au deuxième jour de sa visite d'État en République Populaire de Chine, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a été reçu au Palais du peuple par son homologue chinois Xi Jinping.



Le chef de l'État sénégalais, en compagnie de son épouse, et d'une forte délégation, a été reçu avec les honneurs par le Président de la République Populaire de Chine, Xi Jinping.



Au cours de cette importante audience, les deux personnalités ont eu un tête à tête au cours duquel les questions relatives à la coopération sino-sénégalaise ont été abordées.



Le Président de la République Populaire de Chine a ainsi remercié le Président Faye d'avoir répondu favorablement à son invitation. Il l’a par ailleurs félicité pour son élection à la tête de la République du Sénégal.



Le leader chinois a, dans le même élan, salué l’excellence des relations entre la Chine et le Sénégal, soulignant que ce dernier est un pays ami et un partenaire stratégique.



"Le Président Xi Jinping a exprimé l’engagement de la Chine à renforcer sa coopération avec le Sénégal dans plusieurs domaines, notamment l’industrialisation, l’eau, l’énergie, l’agriculture, le numérique et d'autres secteurs clés", a-t-on appris de sources officielles.



La visite d'État du président de la République Bassirou Diomaye Faye en Chine a été l'occasion pour les deux pays de signer une dizaine d’accords de partenariat comprenant des mémorandums d’entente dans les domaines de l’économie, des technologies de l’information et de la communication, du développement vert, ainsi que des échanges et coopérations dans le domaine de la presse et des médias.



Par ailleurs, dans le cadre de la phase II du projet de forage rural au Sénégal, la Chine a consenti en faveur du Sénégal un prêt et annoncé un don de 27 milliards de FCFA, sans contrepartie.



Pour sa part, le chef de l'État sénégalais Bassirou Diomaye Faye a exprimé sa gratitude pour l’accueil chaleureux qui lui a été réservé ainsi qu'à sa délégation.



Ce déplacement en Chine est la première visite d'État de Bassirou Diomaye Faye depuis son élection à la tête de l'État du Sénégal.



Le président Faye s'est ainsi réjoui des avancées dans la coopération sino-sénégalaise. Toujours dans l'élan de renforcer les relations entre le Sénégal et la Chine, Bassirou Diomaye Faye a annoncé l'ouverture prochaine d’un guichet unique pour faciliter l’investissement des entreprises chinoises au Sénégal.



La visite du président de la République Bassirou Diomaye Faye en Chine va se poursuivre avec sa participation à la 9e édition du sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC).



Makhtar C