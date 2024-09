Le président Bassirou Diomaye Faye met fin aux fonctions des présidents du HCCT et du CESE (Officiel) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le président Bassirou Diomaye Faye met fin aux fonctions des présidents du HCCT et du CESE (Officiel) Publié le mercredi 4 septembre 2024 | aDakar.com

© aDakar.com par PMD

Le président Bassirou Diomaye Faye au 65e sommet ordinaire de la CEDEAO

Abuja, le 7 juillet 2024 - Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a pris part, ce dimanche, au 65e sommet ordinaire de la CEDEAO au Nigeria. Tweet

Moins de 72 heures après le rejet du projet de loi constitutionnelle portant suppression du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT) et du Conseil économique, social et environnemental (CESE) par l’Assemblée nationale, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a mis fin aux fonctions des présidents des deux institutions.



Comme annoncé plus tôt dans la matinée par le Premier ministre Ousmane Sonko, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a signé les décrets mettant fin aux fonctions des présidents du HCCT et du CESE.



"Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, par décrets en date du 04 septembre 2024, a mis fin aux fonctions de : Madame Aminata Mbengue NDIAYE, Président du Haut Conseil des Collectivités territoriales ; Monsieur Abdoulaye Daouda DIALLO, Président du Conseil Economique, Social et Environnemental", a annoncé le Ministre Oumar Samba Bâ, Secrétaire général de la Présidence de la République.



Le lundi 2 septembre 2024, les députés appartenant à la coalition Benno Bokk Yaakar ont rejeté à une majorité de 83 voix le projet de loi visant à supprimer le Haut Conseil des Collectivités territoriales (HCCT) et le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE).



La suppression de ces deux institutions voulu par le président de la République Bassirou Diomaye Faye s’inscrit, selon la Présidence de la République, dans la volonté de rationaliser les dépenses publiques.



La dissolution du Haut Conseil des Collectivités territoriales (HCCT) et du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) devait permettre de réaliser une économie de 15 milliards FCFA