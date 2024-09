Présidence du HCCT et du CESE: Ousmane Sonko annonce que le président de la République va mettre fin aux fonctions de Aminata Mbengue Ndiaye et de Abdoulaye Daouda Diallo - adakar.com

Les présidents du Haut Conseil des Collectivités territoriales (HCCT) et du Conseil Économique Social et Environnemental (CESE) devraient être relevés de leurs fonctions dans les heures à venir par le président de la République Bassirou Diomaye Faye.



Au surlendemain du rejet par l'Assemblée nationale du projet de loi portant suppression du HCCT et du CESE, le Premier ministre Ousmane Sonko annonce que des décrets seront pris pour mettre fin aux fonctions des présidents desdites institutions.



“Le Président de la République, probablement aujourd'hui, va prendre des décrets, pour remercier les présidents de ces institutions et bloquer leur fonctionnement pour qu'aucun centime de crédit ne puisse désormais être dépensé", a déclaré le Premier ministre Ousmane Sonko.



Le chef du gouvernement de la République du Sénégal en a fait l'annonce "en primeur" lors d'une rencontre, ce mercredi 4 septembre 2024, avec les personnels de la Primature.



Aminata Mbengue Ndiaye et Abdoulaye Daouda Diallo, respectivement présidents du HCCT et du CESE, seront ainsi relevés de leurs fonctions par le chef de l'État en réponse au rejet par l'Assemblée nationale de la volonté de suppression de ces institutions par le président de la République.



La majorité des parlementaires de Benno Bokk Yaakar (BBY) ont rejeté, lundi, le projet de loi portant suppression du HCCT et du CESE déposé par le président de la République Bassirou Diomaye Faye.



Makhtar C.