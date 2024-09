(FCSA) La Chine et l’Afrique sont des partenaires mutuellement indispensables sur la voie de développement vers la modernisation, selon un diplomate chinois (INTERVIEW) - adakar.com

Diplomatie (FCSA) La Chine et l'Afrique sont des partenaires mutuellement indispensables sur la voie de développement vers la modernisation, selon un diplomate chinois (INTERVIEW) Publié le mercredi 4 septembre 2024

A l'heure actuelle, les relations entre la Chine et l'Afrique, caractérisées par des échanges de plus en plus fréquents, un apprentissage mutuel de plus en plus profond et une amitié de plus en plus solide, connaissent la meilleure période de leur histoire, a déclaré Liu Yuxi, représentant spécial du gouvernement chinois pour les affaires africaines et ambassadeur pour les affaires du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA), lors d'une interview exclusive accordée à l'Agence de presse Xinhua.



Selon lui, se trouvant à un nouveau point de départ historique, la Chine continuera à défendre le principe de "sincérité, pragmatisme, amitié et franchise" ainsi qu'une juste conception de l'équilibre entre l'équité et ses intérêts propres, poursuivra l'amitié traditionnelle avec la partie africaine, renforcera les échanges sur la gouvernance de l'Etat, approfondira la coopération pragmatique, encouragera les échanges entre les peuples, et s'associera à l'Afrique pour promouvoir la modernisation et construire une communauté d'avenir partagé Chine-Afrique de haut niveau.



Le Sommet du FCSA 2024, qui se tient du 4 au 6 septembre à Beijing, est une nouvelle grande réunion de la famille amicale de la Chine et de l'Afrique après le Sommet de Beijing 2006 du FCSA, le Sommet de Johannesbourg 2015 du FCSA et le Sommet de Beijing 2018 du FCSA. Il s'agit également du plus grand événement diplomatique organisé par la Chine ces dernières années, avec la participation du plus grand nombre de dirigeants étrangers.



Lors de l'interview, M. Liu a souligné que l'importance des relations sino-africaines résidait dans leurs profondes racines historiques, la grande cohérence des concepts et la vision commune de développement des deux parties. La Chine et l'Afrique ont fait preuve de solidarité l'une envers l'autre dans la lutte pour l'indépendance nationale, partagent des points de vue et aspirations similaires sur l'ordre international actuel et la gouvernance mondiale, et sont des partenaires mutuellement indispensables sur la voie de développement vers la modernisation.



Il a remarqué que les relations actuelles entre la Chine et l'Afrique présentaient quatre caractéristiques. Premièrement, une confiance mutuelle de niveau élevé. Les deux parties ont maintenu des interactions de haut niveau et sont devenues ainsi de plus en plus intimes grâce à des visites mutuelles similaires à celles entre des proches. Deuxièmement, une coopération mutuellement bénéfique et gagnant-gagnant. En 2023, les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique ont atteint 282,1 milliards de dollars, établissant un nouveau record pour la deuxième année consécutive. La Chine demeure le plus grand partenaire commercial de l'Afrique depuis 15 années consécutives. La coopération pragmatique entre les deux parties a fait preuve d'une forte vitalité de développement dans tous les domaines, à grande échelle et à plusieurs niveaux. Troisièmement, des échanges enrichissants. Les échanges entre la Chine et l'Afrique sont devenus de plus en plus étroits dans les domaines tels que la réduction de la pauvreté, l'éducation, la santé, la science et la technologie, la protection de l'environnement, la jeunesse, les femmes et les instances locales, favorisant ainsi la compréhension mutuelle et le rapprochement des peuples chinois et africains. Quatrièmement, des avancées en adéquation avec l'époque. La Chine et l'Afrique ont suivi la tendance de l'époque et ont continué à aller de l'avant, tout en explorant des points de convergence pour la coopération dans la nouvelle ère.



Le sommet de cette année se concentre sur le thème "S'associer pour promouvoir la modernisation et construire une communauté d'avenir partagé Chine-Afrique de haut niveau". Selon M. Liu, la Chine et l'Afrique partagent une compréhension historique naturelle et une adhésion à la voie de développement pacifique dans leur quête de modernisation. La modernisation chinoise est une source d'inspiration pour l'Afrique et élargit les choix de voies vers la modernisation pour les pays du Sud global, dont les pays africains, tandis que le vaste marché et la vitalité de l'Afrique offrent également des opportunités pour la modernisation chinoise. Les deux parties renforceront la synergie des stratégies de développement et exploreront conjointement la pratique vivante du développement de la modernisation.



Au cours des 24 années depuis son établissement, le FCSA a joué un rôle important dans l'approfondissement de la confiance mutuelle entre la Chine et l'Afrique, l'élargissement effectif de la coopération pragmatique entre les deux parties et le renforcement des échanges entre les peuples. Le diplomate chinois a noté que ces dernières années, les relations sino-africaines avaient franchi trois étapes, passant d'un "nouveau partenariat" à un "nouveau partenariat stratégique", avant d'atteindre le niveau de "partenariat de coopération stratégique global". Depuis la création du mécanisme du FCSA, presque tous les pays africains et la Commission de l'Union africaine ont signé des documents de coopération avec la Chine dans le cadre de l'initiative "Ceinture et Route". Dans le contexte du forum, les échanges entre les peuples ont été enrichis et diversifiés, et une coopération fructueuse a été menée dans les domaines des langues, de la culture et de l'appréciation mutuelle entre civilisations, en vue d'approfondir la compréhension mutuelle entre les peuples chinois et africains et de transmettre davantage l'amitié traditionnelle entre la Chine et l'Afrique.



Les bonnes relations interétatiques reposent sur l'amitié étroite entre les peuples, et l'amitié étroite entre les peuples repose sur l'affinité des cœurs. M. Liu a indiqué que la Chine et l'Afrique devaient continuer à approfondir les échanges et la coopération dans divers domaines, mener davantage d'activités de diplomatie au niveau populaire, transmettre l'amitié traditionnelle entre la Chine et l'Afrique et apporter une plus grande contribution à la promotion du développement des relations sino-africaines.



Les relations sino-africaines jouent un rôle de plus en plus important dans le paysage international actuel. Selon lui, la solidarité et la coopération Chine-Afrique sont devenues le pilier dans la sauvegarde des droits et intérêts légitimes des pays en développement, la défense des principes fondamentaux de la Charte des Nations unies, et le respect du multilatéralisme et de la justice internationale. Il est convaincu que le renforcement et l'optimisation de la coopération amicale entre la Chine et l'Afrique donneront une impulsion plus forte à l'amélioration du bien-être de toute l'humanité, à l'avancement de la construction d'un nouveau type de relations internationales, à la promotion de la paix et du développement dans le monde, et à la contribution à la construction d'une communauté d'avenir partagé pour l'humanité. Fin