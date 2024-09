Shanghai se classe au premier rang du pays en termes de volume d’échanges commerciaux avec l’Afrique - adakar.com

Économie Shanghai se classe au premier rang du pays en termes de volume d'échanges commerciaux avec l'Afrique Publié le mercredi 4 septembre 2024

Selon les chiffres publiés le 3 septembre par les douanes de Shanghai, les échanges commerciaux avec l’Afrique via les ports de Shanghai ont connu une croissance de 9,4% en glissement annuel pour s’élever à 218,53 milliards de yuans (31 milliards de dollars) de janvier à juillet, soit 18,4% des échanges commerciaux de la Chine avec l’Afrique, la ville se classant ainsi au premier rang du pays.



Ces dernières années, les produits agricoles africains ont gagné en popularité en Chine et sont devenus un nouveau point fort du commerce sino-africain.



Grâce à la tenue annuelle de la Foire internationale des importations de Chine (CIIE), davantage de produits agricoles africains, tels que des grains de café brut ou encore du sésame, sont introduits sur le marché chinois.



À la date du 25 août, les importations de grains de café depuis l’Éthiopie et d’autres pays africains via les douanes de Qingpu, à Shanghai, avaient enregistré une croissance de 100,9% en glissement annuel pour s’élever à 348,7 tonnes.



L’Afrique représente plus de 60% de la production mondiale de sésame. Durant les huit premiers mois de l’année, les douanes de Wusong, toujours à Shanghai, ont enregistré l’importation de 6336 tonnes de sésame en 39 lots depuis la Tanzanie, le Niger, le Burkina Faso, le Togo, le Mali et plusieurs autres pays parmi les moins développés d’Afrique.



De janvier à juillet, les importations de produits agricoles africains via les ports de Shanghai ont augmenté de 18% pour s’élever à 5,43 milliards de yuans.



Le continent africain est également riche en ressources minérales, ce qui pourrait répondre aux besoins de l’industrie manufacturière chinoise. De janvier à juillet, les importations de minerais via les douanes de Yangshan, toujours à Shanghai, ont augmenté de 169,7% pour s’élever à 33 000 tonnes, bénéficiant de l’adoption de nouvelles mesures visant à faciliter le dédouanement des minerais importés depuis l’Afrique.