Conakry abrite les assises du Parlement de la CEDEAO sur le système sanitaire et éducatif dans l’espace ouest-africain

Les députés du Parlement de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ont entamé mardi à Conakry en Guinée les travaux des assises de ce parlement sous-régional axés sur le système sanitaire et éducatif, a-t-on constaté sur place.



Ces travaux visent à réfléchir et échanger sur les questions principales du système sanitaire et éducatif dans l'intérêt des pays membres de cette organisation commune.



"Promouvoir la santé dans l'espace ouest-africain" est le thème de cette session délocalisée dans la capitale guinéenne.



Les députés de la CEDEAO comptent faire des recommandations aux décideurs des pays membres afin de sensibiliser les populations sur les enjeux liés à la santé et à l'éducation dans l'espace géographique de l'organisation.



"La commission mixte s'évertuera donc à réfléchir et à formuler des recommandations pertinentes visant à renforcer les systèmes de santé locaux, à améliorer l'accès aux soins et à promouvoir la santé communautaire", a dit la présidente du Parlement de la CEDEAO, Mémounatou Ibrahima.



Pour elle, l'éducation pour la santé est un outil préventif fondamental visant à réduire la mortalité prématurée liée aux maladies et aux accidents souvent associés avec les comportements, ainsi qu'aux habitudes de vie.



"La Guinée fera tout ce qu'elle doit faire pour que la CEDEAO continue de vivre, d'évoluer et qu'elle puisse répondre aux aspirations des pères fondateurs", a dit le Premier ministre guinéen Amadou Oury Bah en ouvrant les travaux.



Selon lui, les recommandations qui sortiront de ces travaux serviront à l'ensemble des gouvernements ouest-africains pour parfaire la capacité d'organisation et de riposte face aux épidémies.