(FCSA) Xi Jinping s’entretient avec le président sénégalais - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Diplomatie Article Diplomatie (FCSA) Xi Jinping s’entretient avec le président sénégalais Publié le mercredi 4 septembre 2024 | french

© Autre presse par DR

(FCSA) Xi Jinping s`entretient avec le président sénégalais

Tweet

Le président chinois, Xi Jinping, s'est entretenu mercredi avec le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, qui se trouve à Beijing pour le Sommet 2024 du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA) et une visite d'Etat.



Notant que la Chine et le Sénégal sont des amis et des partenaires sur la voie du développement et du renouveau nationaux, M. Xi a déclaré que la coopération bilatérale avait obtenu des résultats tangibles et bénéficié aux deux peuples au cours des dernières années.



La Chine est disposée à œuvrer avec le Sénégal pour réaliser leur modernisation respective et à porter le partenariat de coopération stratégique global entre les deux pays à un nouveau niveau, a indiqué M. Xi.



M. Xi a déclaré que la Chine était prête à approfondir la confiance mutuelle politique avec le Sénégal, et à continuer à se soutenir mutuellement sur les questions relatives à leurs préoccupations majeures et à leurs intérêts fondamentaux respectifs.



La Chine continuera d'envoyer des experts techniques agricoles au Sénégal, de soutenir le Sénégal dans la construction de parcs industriels, d'élargir la coopération dans les domaines émergents tels que les nouvelles énergies, et d'aider à faire progresser l'industrialisation et la modernisation agricole du Sénégal, a poursuivi M. Xi.



La Chine et le Sénégal partagent des positions similaires sur nombre de questions internationales majeures, a noté M. Xi, exprimant la volonté de la Chine de renforcer la coordination multilatérale avec le Sénégal pour sauvegarder conjointement l'équité et la justice internationales, ainsi que les intérêts communs des pays en développement.



En tant que quatrième coprésident africain du FCSA, le Sénégal a apporté d'importantes contributions à la solidarité et à la coopération Chine-Afrique, a affirmé M. Xi, ajoutant que la Chine était prête à travailler avec le Sénégal pour faire du sommet un succès complet, promouvoir conjointement la modernisation de la Chine et de l'Afrique, et entamer un nouveau voyage des relations Chine-Afrique.



M. Faye a déclaré que le Sénégal et la Chine avaient conjointement mis en œuvre de nombreux projets réussis, qui ont stimulé le développement économique et amélioré les conditions de vie de la population sénégalaise.



Le Sénégal est prêt à renforcer la coopération avec la Chine dans des domaines tels que l'agriculture, l'industrie, la numérisation, la formation professionnelle et la jeunesse, et à faire progresser les relations bilatérales vers un niveau plus élevé, a poursuivi M. Faye.



Après leur entretien, les deux chefs d'Etat ont assisté à la signature de documents de coopération bilatérale dans les domaines tels que la mise en œuvre de l'Initiative pour le développement mondial, l'investissement et la coopération économique, les technologies de l'information et de la communication, les ressources humaines et le développement vert.



Les deux parties ont publié une déclaration conjointe sur l'approfondissement des relations bilatérales et la construction d'une communauté d'avenir partagé Chine-Sénégal de haut niveau.



Avant l'entretien, M. Xi et son épouse Peng Liyuan ont organisé une cérémonie d'accueil pour M. Faye et son épouse Marie Khone Faye au Grand Palais du Peuple. Fin