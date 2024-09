Santé: des premières doses de vaccins contre le mpox dès le 5 septembre en RDC - adakar.com

Santé: des premières doses de vaccins contre le mpox dès le 5 septembre en RDC Publié le mercredi 4 septembre 2024 | RFI

Mpox en Afrique: près d`un million de doses de vaccin attendues

Les premières doses de vaccins contre le mpox seront livrées à partir de demain, jeudi 5 septembre 2024, en République démocratique du Congo. C'est le directeur général de l'Africa CDC, le centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine, qui l'annonce à RFI.



La première livraison est imminente en RDC : 200 000 doses, en deux lots, seront transportées par avion à Kinshasa entre jeudi 5 et vendredi 6 septembre. Les vaccins seront ensuite répartis entre Goma, Lubumbashi et la capitale congolaise. Trois millions six cent mille doses sécurisées par l'Africa CDC seront ensuite transférées, dans les quinze jours suivants, dans d'autres pays africains (Gabon, Burundi, Centrafrique, Côte d'Ivoire) frappés par la variole du singe, affirme le directeur général de l'Africa CDC, Jean Kaseya.



« Nous sommes très heureux de l'arrivée de ce premier lot de vaccins en RDC. Il s'agit de 99 100 doses qui arriveront demain, jeudi 5 septembre à 12h10, à l'aéroport de Kinshasa », a déclaré Jean Kaseya à l'AFP. « Nous remercions l'Union européenne, à travers l'Autorité européenne de réponse aux urgences sanitaires, d'avoir immédiatement répondu à notre appel à la solidarité visant à assurer l'accès au vaccin mpox dans les pays affectés de l'Union africaine », a-t-il ajouté.



